مقتل 4 أشخاص في هجوم على قافلة أمريكية في نيجيريا

أبوجا – سانا

قُتل أربعة أشخاص وخطف ثلاثة آخرون إثر هجوم مسلح على موكب لسيارات أمريكية في جنوب شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية إيكينغا توتشوكو قوله: لقد “هاجم مسلحون قافلة أمريكية في منطقة أوغبارو في ولاية أنامبرا جنوب شرق نيجيريا يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ضابطين من الشرطة النيجيرية، واثنين من موظفي القنصلية الأمريكية المحليين”، مشيراً إلى أن المسلحين قاموا بإحراق السيارات وخطف ثلاثة من عناصر القافلة.

وأوضح توتشوكو أن عناصر قوات الأمن المشتركة انتشروا في مكان الحادث بحثاً عن المسلحين.

من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي في واشنطن تعرض قافلة أمريكية، مكونة من عدد من الآليات لهجوم، وأوضح أنه “لم يتعرض أي مواطن أمريكي لأذىً”، لافتاً إلى أن الطاقم الدبلوماسي للولايات المتحدة في نيجيريا يعمل مع أجهزة الأمن النيجيرية لإجراء التحقيقات.

ووقع الهجوم في منطقة تشهد تصعيداً لهجمات تنسبها السلطات إلى انفصاليين في السنوات الأخيرة، وتستهدف عادة الأجهزة الحكومية والأمنية.