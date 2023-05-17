ملفات خدمية مكررة في “مجلس السويداء”

السويداء- رفعت الديك

لم تختلف دورة مجلس محافظة السويداء الثالثة لهذا العام عن سابقاتها من حيث الطروحات والإجابات، وإن كانت في معظمها تتسم بالجرأة والتوصيف الموضوعي للواقع إلا أنها جميعاً تصطدم بضعف التمويل ومركزية القرارات، إذ طالب أعضاء المجلس بتحسين الوضع المعيشي الصعب وأهمية الإسراع بالحلول المناسبة، تلاها مشكلة مياه الشرب على ساحة المحافظة مطالبين بإيجاد الحلول السريعة لها.

وفي الجانب الزراعي دعت المداخلات إلى زيادة مخصّصات الآليات الزراعية من المحروقات، وتأمين السماد اللازم بأسعار مدروسة وإصلاح المتعطل من آبار المكرمة، كما طالبوا بالإسراع في تنفيذ خطة المحافظة في تصحيح قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجاً للحصول على المساعدات بشكل منصف، وتحويل مخبزي السويداء الأول وصلخد الآليين إلى نظام الإشراف.

رئيسُ مجلس المحافظة رسمي العيسمي أعلن عن قرب انضمام عدد من المؤسّسات إلى الأجهزة المحلية سيراً على طريق اللامركزية الإدارية، كما أشار إلى أهمية التعاون بين المؤسسات في القضايا التي تجمعها خدمة للمواطنين.

محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك أكّد أن كلّ ما طرح في الجلسة محلّ اهتمام ومتابع مع أعلى الجهات في سبيل وضع الحلول المناسبة على أرض الواقع وفق آليات وخطط مدروسة تأخذ بعين الاعتبار كافة التفاصيل وفق الأولويات الملحة، لافتاً إلى الاهتمام الحكومي بموضوع المياه بالتنسيق مع المنظمات الدولية المانحة، مشيراً إلى اجتماع سيعقد في دمشق لمعالجة أزمة المياه في السويداء، علماً أنه تمّ طلب نحو ٧٠ غاطساً باستطاعات مختلفة بالسرعة الكلية، إضافة إلى جهوزية ١٥ غاطساً خلال أيام قليلة.

وبيّن المحافظ أن تطبيق نظام التتبع GPS يبدأ بالخطوط الخارجية، وقد تمّ تسديد ثمن الأجهزة من قبل العاملين عليها، على أن يبدأ تسديد آليات النقل الداخلي من اليوم وحتى نهاية الشهر القادم الموعد النهائي للبدء بتطبيق النظام، موضحاً أن موضوع قاعدة البيانات الاجتماعية وفق التصنيف الموضوع كروائز للعمل أصبح جاهزاً وستظهر نتائجه بشكل واضح في التطبيق.

وأجاب بعدها مديرو المؤسسات الخدمية عن تساؤلات الأعضاء كلّ في اختصاصه.