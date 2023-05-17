17-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

وزيرة الثقافة لوفد جمعية الصداقة السورية الفرنسية: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية عن سورية

بشار المحمد

دمشق – سانا

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ضرورة رفع العقوبات الظالمة أحادية الجانب عن سورية، وذلك خلال استقبالها لوفد من جمعية الصداقة السورية الفرنسية في مبنى الوزارة.

وقالت مشوح: إن سورية التاريخ والحضارة تتطلع للمستقبل وتعمل على تجاوز كل المصاعب.

وأكد الجانبان أهمية التعاون لنقل حقيقة الوضع في سورية، مشيرين إلى أن تبعية السياسة الفرنسية لأمريكا تضرّ بمصالح شعبها، وأنه آن الأوان لإطلاع الرأي العام الفرنسي على الظلم الذي يلحقه الحصار أحادي الجانب على الشعب السوري.

يُشار إلى أن الوفد ضمّ كلاً من رئيس جمعية الصداقة السورية ديدييه ديسترومو، والدكتور فايز الحوش نائب رئيس جمعية الصداقة السورية، والكاتب الدبلوماسي السابق ميشيل رامبو، والباحثة والرئيسة السابقة لمركز الدراسات الاستراتيجية كارولين غالاكتيروس، وباتريسيا لالوند، ومدير موقع افريقيا آسيا الإلكتروني ماجد نعمة.

اقرأ أيضاً

جباروف: سنردّ بقوّة على أيّ تهديد لأمن “القرم”

طلال الزعبي

شهيد و14 جريحاً جراء تفجير إرهابي جبان في اللاذقية لافروف وبيدرسون: ضرورة القضاء كلياً على الإرهاب

hassan

لتصفح جريدة البعث العدد 16905 ليوم 5-4-2021

سنان حسن