وزيرة الثقافة لوفد جمعية الصداقة السورية الفرنسية: ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية الغربية عن سورية

دمشق – سانا

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ضرورة رفع العقوبات الظالمة أحادية الجانب عن سورية، وذلك خلال استقبالها لوفد من جمعية الصداقة السورية الفرنسية في مبنى الوزارة.

وقالت مشوح: إن سورية التاريخ والحضارة تتطلع للمستقبل وتعمل على تجاوز كل المصاعب.

وأكد الجانبان أهمية التعاون لنقل حقيقة الوضع في سورية، مشيرين إلى أن تبعية السياسة الفرنسية لأمريكا تضرّ بمصالح شعبها، وأنه آن الأوان لإطلاع الرأي العام الفرنسي على الظلم الذي يلحقه الحصار أحادي الجانب على الشعب السوري.

يُشار إلى أن الوفد ضمّ كلاً من رئيس جمعية الصداقة السورية ديدييه ديسترومو، والدكتور فايز الحوش نائب رئيس جمعية الصداقة السورية، والكاتب الدبلوماسي السابق ميشيل رامبو، والباحثة والرئيسة السابقة لمركز الدراسات الاستراتيجية كارولين غالاكتيروس، وباتريسيا لالوند، ومدير موقع افريقيا آسيا الإلكتروني ماجد نعمة.