وزير الشؤون الخارجية الجزائري: تعزيز العمل العربي المشترك وتحييد ما يفرق دولنا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمّة العربية المقرر عقدها في جدّة: ينعقد اجتماعنا اليوم في ظرف إقليمي خاص يستدعي مواصلة العمل من أجل رص صفوفنا.

وأضاف: إن التحولات التي يشهدها العالم حالياً وما تنبئ به من إعادة تشكيل موازين القوى يجب أن تستوقفنا لتدارس واستكشاف سبل التأقلم، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك وتحييد ما يفرّق دولنا من تجاذبات هامشية.

وأكد، أن الجزائر ترحّب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز العمل العربي المشترك.