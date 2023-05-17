4 قتلى في هجوم على قافلة أميركية جنوب شرق نيجيريا

هاجم مسلحون قافلةً أميركيةً، في منطقة أوغبارو في ولاية أنامبرا، جنوب شرق نيجيريا أمس الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص غير أميركيين وخطف 3 آخرين كما ذكرت مصادر رسمية.

ووقع الهجوم في منطقة تشهد تصعيداً لهجمات تنسبها السلطات إلى انفصاليين في السنوات الأخيرة، وتستهدف هذه الهجمات عادةً الشرطة أو مبانٍ حكومية.

وأكّد المتحدث باسم الشرطة النيجيرية إيكينغا توتشوكو عدم وجود أي مواطن أميركي في الموكب مضيفاً أنّ المسلحين قتلوا ضابطين من القوة المتحركة للشرطة واثنين من موظفي القنصلية الأميركية قبل إحراق آليتهم.

وأوضح توتشوكو أنّ عناصر قوات الأمن المشتركة انتشروا في مكان الحادث، إلا أنّ المسلحين استطاعوا خطف ضابطيْ شرطة وسائق مؤكداً في بيان أنّ عملية إنقاذ كانت تجري مساء الثلاثاء.

من جهته أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي وقوع الهجوم في مؤتمر صحافي في واشنطن.