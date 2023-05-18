18-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

افتتاح مراكز تسويق الحبوب بحلب

بشار المحمد

حلب – أون لاين

حددت اللجنة الزراعية الفرعية يوم الاثنين القادم الموافق /22/ الشهر الجاري موعداً لافتتاح مراكز تسويق الحبوب، للبدء بإستلام محصول القمح وذلك ضمن /8/ مراكز /5/ منها مشوّل (بردة – جبرين – تل السوس – جب ماضي – ومسكنة) و/3/ مراكز دوكما وهي ( كفر جوم – تل بلاط – وهنانو ).

كذلك، حددت اللجنة أجور حصاد الهكتار الواحد من القمح البعل بمبلغ / 200/ ألف ليرة لكل هكتار بدون مدرس، و/300/ ألف ليرة لكل هكتار مع مدرس، وتحديد أجور حصاد الهكتار الواحد من القمح المروي /400/ ألف ليرة لكل هكتار بدون مدرس ، و/600/ ألف ليرة لكل هكتار مع مدرس ، وأكدت اللجنة أن أي شكوى من الفلاحين سيتم معالجتها عن طريق مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبموجب شكوى خطية.

وأكدت اللجنة على ضرورة تأمين مستلزمات تسويق الحبوب من أكياس مناسبة، وتغذية كهربائية لمراكز التسويق، وتسخير جميع الإمكانيات والكوادر لدى الجهات العامة لتسهيل عملية الاستلام.

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