الرئيس الأسد يصل إلى جدّة للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمّة

جدة – سانا

وصل السيد الرئيس بشار الأسد إلى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وكان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي الأمين صالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوّض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس الأسد تلقّى في العاشر من أيار الجاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة لسيادته السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديري تحيّاته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكّداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلّعات الشعوب العربية.

وبدأ، صباح الخميس، توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمّة العربية المقرّر عقدها غداً.