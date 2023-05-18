العرض الخاص لفيلم “الحكيم” الأربعاء القادم

تطلق المؤسّسة العامة للسينما يوم الأربعاء القادم العرض الخاص للفيلم الروائي الطويل “الحكيم” إخراج باسل الخطيب، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون.

الفيلم من تأليف الإعلامية والكاتبة ديانا جبور في أول تجربة سينمائية لها في شكل الفيلم الروائي الطويل، وقد نال الجائزة الذهبية في مهرجان سينيمانا الدولي من عمان، وجائزة التحكيم الخاصة من مهرجان الفجر الدولي، وهو التعاون السينمائي الثاني بين الفنان دريد لحام والمخرج باسل الخطيب بعد فيلم “دمشق- حلب” الذي نال في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 عام 2018 جائزتي أفضل فيلم سينمائي متكامل وجائزة التمثيل الكبرى لدريد لحام.

تتمحور أحداث الفيلم حول طبيب يعيش في بلدة ريفية نائية، يسخّر وقته لخدمة أهلها بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية، ليتعرّض بعد ذلك إلى محنة شخصية تكشف مدى التردّي الاجتماعي الذي خلّفته الحرب وانعكاساتها على مصائر الناس وسلوكياتهم وأخلاقياتهم أيضاً.

يُذكر أن فيلم “الحكيم” من بطولة الفنان دريد لحام وصباح جزائري، ومشاركة محمد قنوع، ليا مباردي، ربى الحلبي، روبين عيسى، عاصم حواط، رامي أحمر، وليد حصوة، تسنيم باشا، إبراهيم عيسى، وفاء عبد الله، عبد السلام غبور، وليم فارس، وليم العبدون، ألين عيسى، مغيث صقر، راما الزين، أحمد رافع، غادة بشور، كرستين عشي، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.