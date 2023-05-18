القضاء على أكثر من 500 من الجنود الأوكرانيين وإسقاط مقاتلة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 500 من الجنود الأوكرانيين، وأسقطت طائرة حربية ودمّرت مستودعات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية يوم أمس.

وجاء في بيان الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه تم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين وقتل ما مجموعه 60 جندياً أوكرانياً، على محور كوبيانسك.

وعلى محور كراسني ليمانسك، قامت القوات الروسية بتصفية مجموعتي تخريب واستطلاع وقتل أكثر من 75 جندياً أوكرانياً.

وعلى محور دونيتسك، قضت القوات الروسية على نحو 200 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وسط استمرار الفصائل الهجومية في تحرير مدينة أرتيوموفسك “باخموت” بدعم من قوات الإنزال الجوي والمدفعية والطيران.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم القضاء على نحو 150 جندياً أوكرانياً، بينما تم على محور خيرسون القضاء على أكثر من 35 جندياً أوكرانياً.

ووفق البيان تضمّنت خسائر الجيش الأوكراني في المعدات على المحاور الخمسة المذكورة دبابتين ومدفع هاوتزر “دي 20” ومدفع هاوتزر “دي 30” ومدفع ذاتي الحركة “غفوزديكا” ومنصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “ستريلا 10” ومدفع هاوتزر “اف اتش 70” ومدفع “ام 777” أمريكي الصنع.

وأصابت القوات الروسية 68 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 97 منطقة، وتم تدمير رادار مضاد للبطارية “تي بي كيو أي ان“ في دونيتسك، وتم إسقاط طائرة حربية من طراز سو24 أوكرانية في دونيتسك ومروحية من طراز “مي 8” في زابوروجيه، كما تم اعتراض أربع راجمات صواريخ من طرازي هيمارس وأوراغان وتدمير 11 طائرة أوكرانية دون طيار.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 428 طائرة و234 مروحية و4208 طائرات دون طيار و423 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9218 دبابة ومدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4843 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10284 مركبة عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن رئيس بلدية مدينة دونيتسك أليكسي كولمزين أن مبنى المستشفى في منطقة كويبشيفسكي وعدداً من المباني السكنية بالمدينة تضرّرت، نتيجة قصف قوات النظام الأوكراني للمنشآت المدنية.

وقال كولمزين في قناته على موقع تلغرام اليوم: “تعرضت قرية أوكتيابرسكي لقصف بربري، وحسب المعلومات الأولية تضرّر عدد من المباني السكنية والمستشفى رقم 21”.

بدوره أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا اليوم بأن القوات الأوكرانية أطلقت 7 قذائف عيار 155 على منطقة كويبيشفسكي.

إلى ذلك، وفي إطار سعي الغرب المتواصل لتأجيج الصراع، وبتحريض أمريكي واضح، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي أن بلاده سلّمت نظام كييف بطاريات مدفعية ذاتية الحركة وناقلات جند مدرعة ومصفحات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن هيبي قوله في إفادة رداً على سؤال حول توريد السلاح لأوكرانيا: تم نقل دبابات تشالنجر 2 التي وعدت بها كييف والمدافع الذاتية الدفع (أي اس 90)، وناقلات الجند المدرعة (بلودوك وسبارتان) و(ستورم) و(ام 113) إلى أوكرانيا، إضافة إلى العربات المصفحة من طراز “ولفوند” و”ماستيف” وغيرها.

وأضاف: تم أيضاً تسليم المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية للجانب الأوكراني.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس ونائبته أنابيل غولدي أكّدا في وقت سابق أن بريطانيا زوّدت أوكرانيا بدبابات “تشالنجر 2” وأكثر من 300 عربة مدرّعة من احتياطياتها، ومن مصادر أخرى إضافة إلى صواريخ “ستورم شادو” البعيدة المدى، وهو الأمر الذي عدّته موسكو محاولة جديدة لتأجيج الصراع في أوكرانيا والتسبّب بوقوع المزيد من الضحايا.