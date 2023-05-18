بعد ست سنوات.. أهالي أشرفية صحنايا ينتظرون “وعد الاتصالات”

ريف دمشق- علي حسون

مازال سكان أشرفية صحنايا وخاصة القاطنين في أحياء “القرية الصغيرة” و”شارع 16″ و”مجمع مارينا” محرومين من الاتصالات والانترنت بمجرد انقطاع الكهرباء، كونهم يعتمدون على مقاسم “الأونو” التي يلزمها كهرباء بشكل متواصل لكي تستمر بالخدمة.

ويوضح الشاكون عبر “البعث” أنهم منذ 6 سنوات وهم يناشدون المعنيين بكافة الطرق والوسائل، لكن لا حياة لمن تنادي، وفي حال وجدوا من يسمعهم تكون الحجج والمبررات بعدم إمكانية تأمين خط كهربائي أو مولدات، مشيرين إلى أنه مؤخراً قامت شركة الاتصالات بتركيب ألواح طاقة شمسية لكنها تعرضت للسرقة، على حدّ قول الأهالي، مما أعاد المشكلة إلى ما كانت عليه وانقطاع أكثر من 5 آلاف خط من مشتركي الأحياء المذكورة.

ويتساءل المشتركون ما ذنبهم بدفع فواتير الاتصالات والنت من دون الاستفادة منها على مدار كلّ هذه السنوات، ولاسيما أن وزارة الاتصالات قامت مؤخراً برفع قيمة اشتراك “الاتصالات” و”النت”؟!.

المواطنون أكدوا أنهم راجعوا مركز هاتف صحنايا أكثر من مرة، ولكن لم يلقوا إجابة مفيدة من المعنيين سوى (أن الموضوع أكبر من صلاحية مركز ومقسم)، علماً أن وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب وعد بحلّ الموضوع، ولكن لغاية الآن لم تجد تلك الوعود طريقها للتنفيذ، منتظرين وعد المعنيين في شركة الاتصالات.

مدير شركة اتصالات الريف المهندس حسين عويتي جدّد تلك الوعود بتأكيده أن المشكلة ستحلّ جذرياً بداية الشهر القادم، بعد أن تكفل المجلس المحلي في أشرفية صحنايا بتأمين خط كهرباء عبر طريق “الأمبيرات” الموجودة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه سيتمّ تأمين اللوحات الإلكترونية لزوم التركيب في الأسبوع القادم.