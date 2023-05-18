بكين: الأمن الإقليمي لأوروبا لا يتم من خلال توسيع حلف الناتو والكتل العسكرية

بكين- سانا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “وانغ ون بين” أن الأمن الإقليمي الأوروبي لا يمكن ضمانه من خلال توسيع حلف الناتو أو غيره من الكتل العسكرية، مشدّداً على أنه لا يمكن أن يكون أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي اليوم: إن الصين تأمل أن تلتزم جميع الأطراف الدولية بمفهوم أمني مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وبناء إطار أمني متوازن وفعّال من خلال الحوار والتشاور على أساس احترام الاهتمامات الأمنية المشروعة لبعضها البعض، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في أوروبا.

وحول قمّة الصين وآسيا الوسطى اعتبر وانغ أن هذه القمة سترسم مخططاً جديداً للعلاقات بين الصين وآسيا الوسطى، وتفتح حقبة من التعاون الثنائي، وتضخّ زخماً في بناء مجتمع الصين وآسيا الوسطى ذي المستقبل المشترك، وتقدّم مساهماتٍ جديدة لتعزيز بناء مصير مشترك للبشرية.

وفي سياق متصل بالأمن الأوروبي، اعتبر الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي أنه لا يوجد حل سحري للأزمة الأوكرانية، وأنه يتعيّن على جميع الأطراف تهيئة الظروف للمفاوضات السلمية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم: إن “هوي قام بزيارة أوكرانيا يومي الـ16 والـ17 من الشهر الجاري، والتقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس مكتبه أندريه يرماك ووزير الخارجية ديمتري كوليبا وكبار المسؤولين، وتم تبادل وجهات النظر حول قضية التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية والعلاقات الصينية الأوكرانية”.

وأضافت الوزارة: “إن هوي أوضح للجانب الأوكراني موقف بكين بشأن الحل السياسي للأزمة، وأكّد استعداد بلاده لمساعدة المجتمع الدولي في إيجاد القاسم المشترك الأكبر لتسوية الأزمة على أساس الموقف الذي حدّده الجانب الصيني في وقت سابق، وبذل كل جهد لوقف الأعمال القتالية وإعادة السلام”.

وحسب البيان قال هوي: “لا يوجد دواء سحري لحل الأزمة الأوكرانية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز الثقة المتبادلة، وتهيئة الظروف لمفاوضات السلام”.

وكانت الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق، أن الجولة الأوروبية التي انطلق فيها هوي في الـ15 من الشهر الجاري لبحث سبل تسوية النزاع ستشمل أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، إضافة إلى بروكسل.