بيسكوف: سنواصل التعاون مع إيران على أساس المنفعة المتبادلة

موسكو – سانا

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا وإيران ستواصلان التعاون وبناء العلاقات على أساس المنفعة المتبادلة، رغم الضغوط الغربية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: “لم تتوهّم روسيا يوماً أن الولايات المتحدة ستتوقف عن محاولة الضغط على الدول التي تبحث عن علاقات المنفعة المتبادلة مع روسيا ومن بينها إيران، ونحن نعلم على الدوام أن الضغط سيستمر إلا أن ذلك لن يؤثر في بناء العلاقات بين روسيا والشركاء”.

وشدّد بيسكوف على ثقة روسيا الدائمة في قدرة إيران ومجموعة كبيرة من الدول على التكيّف مع الضغط من الولايات المتحدة، ومواصلة العمل المنهجي لبناء علاقات تستند إلى المنفعة والاحترام المتبادلين ومراعاة مصالح واهتمامات الأطراف.

وكانت روسيا وإيران وقّعتا أمس على اتفاقية لبناء الجزء الأخير من خط السكك الحديدية “الشمال الجنوب” للتجارة الدولية، وبعد ذلك أعلن السيناتور الأمريكي تيد كروز عن مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران لمنع رفع مستوى التعاون بينهما.

من جهة ثانية، قال بيسكوف: إن العمل يجري لوضع خيارات مكافئة لإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي بمنظومة سويفت المالية العالمية.

وأشار بيسكوف إلى وجود آمال بتحقيق ذلك بعد تمديد اتفاقية الحبوب لمدة شهرين جديدين، وقال: “من المهم جداً أن يفهم الجميع أن مصير الاتفاقية لا يزال في أيدي الذين يجب أن تتفق الأمم المتحدة معهم على تنفيذ الجزء الروسي من هذه الاتفاقية”.

وشدّد بيسكوف على أن المحادثات بشأن حل موضوع توريد الأمونيا الروسية بعد تمديد صفقة الحبوب لا تزال مستمرة.

من جهته، أكّد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين معارضة بلاده المحاولات الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال فولودين خلال اجتماعه مع رئيس المحكمة الإيرانية العليا أحمد مرتضوي مقدم: “إن المستوى العالي للعلاقات الثنائية بين روسيا وإيران يظهر الإرادة السياسية القائمة لاتخاذ خطوات عملية نحو تعزيز التعاون بين البلدين”.

وأضاف فولودين: “إن تفاعل المجالين القضائي والبرلماني في البلدين يمكن أن يؤدّي إلى تعميق التعاون الحالي في مجالات مكافحة الفساد والإرهاب والتطرّف”.

من جانبه، أشار مرتضوي مقدّم إلى الاتجاه المتنامي للعلاقات بين موسكو وطهران، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية، لافتاً إلى أن تعزيز هذه العلاقات يدعم العلاقات الاستراتيجية والطويلة الأمد بينهما.