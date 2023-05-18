تخفيض مدة سداد مزودي الخدمة الطبية مستحقاتهم

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تعليمات بتخفيض مدة سداد مستحقات مزودي الخدمات الطبية للإجراءات خارج المشفى (أطباء وصيادلة ومخابر ودور أشعة)، من قبل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي إلى 20 يوماً من نهاية الشهر الذي يتم فيه إدخال المطالبة المالية.

وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن التعليمات الصادرة عن الهيئة بخصوص مدة سداد مستحقات مزودي الخدمات الطبية تمت بالتنسيق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين والمصارف وشركات إدارة نفقات التأمين الصحي.

ولفت محمد إلى أنه تم توجيه جميع شركات التأمين والإدارة لاعتماد نظام المطالبات الإلكتروني لتسديد مستحقات مزودي الخدمة الطبية على أن يتم الاحتفاظ بالورقيات من وصفات وتقارير طبية وغيرها وفق الآلية المعتمدة، مبيناً أن هذه الخطوة تسهم في تبسيط وتسريع إجراءات حصول مزودي الخدمات الطبية على مستحقاتهم المالية.

وأشار محمد إلى أنه على جميع مزودي الخدمة الطبية ممن تتأخر مستحقاتهم عن المهلة المحددة بدءاً من مطالبات شهر حزيران القادم إعلام الهيئة عبر صفحتها أو رقم الواتساب 0930113354، أو التواصل على الرقم 0113061، داعياً أيضاً المواطنين حاملي بطاقة التأمين الصحي في القطاعين العام والخاص إلى إعلام الهيئة بأي استفسار أو شكوى تتعلق بخدمات التأمين الصحي وعدم تقاضي أي فروقات أسعار من قبل مزودي الخدمة تحت أي مبرر حتى لو تمثل بتأخر وصول مستحقاتهم من شركات الإدارة.