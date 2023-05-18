18-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

كنعاني: اتهامات مجموعة الدول السبع ضد إيران لا أساس لها

طلال الزعبي

طهران- سانا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن اتهامات مجموعة الدول السبع ضد بلاده فارغة ولا أساس لها.

وتعليقاً على بيان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى في نيجاتا اليابانية قال كنعاني: إن “إيران تدين ذلك الجزء من البيان الذي يوجّه اتهاماتٍ وهمية لا أساس لها ضدها، وندعوهم للتوقّف عن ممارساتهم المؤسفة المتمثلة في تقليد العقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشعب الإيراني، التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وشدّد كنعاني على ضرورة أن يكون أعضاء هذه المجموعة مسؤولين أمام المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، والإجراءات ضد القوانين الدولية بدلاً من المشاركة فيها، واتخاذ المواقف الأحادية وغير العادلة.

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