لاعب منتخب سورية للقوة البدنية حسن المصري يُشارك في بطولة العالم

بإرادة قوية وطموح كبير لصعود منصات التتويج يدخل لاعب منتخب سورية للقوة البدنية حسن المصري منافسات بطولة العالم التي ستنطلق منافساتها غداً في مدينة صن بجنوب إفريقيا.

وسيخوض المصري 40 عاماً الاستحقاق العالمي ضمن فئة الماسترز وبالرغم من صعوبة المنافسة لوجود أبطال اللعبة من مختلف دول العالم، إلا أن اتحاد اللعبة يعول عليه في المنافسة، نظراً لمستواه المتميز وطموحه الكبير بإحراز إنجاز عالمي.

وفي تصريح له قال اللاعب حسن المصري: المهمة صعبة وقد تحضرت لهذه المشاركة بشكل جيد خلال الفترة الماضية، عبر حصص تدريبية يومية مكثفة ضمن استراتيجية مدروسة فنياً وبدنياً، وطموحي رفع علم سورية عالياً في هذا المحفل العالمي.

وأضاف المصري: نلت خلال مسيرتي باللعبة العديد من الألقاب المحلية، وتحديداً من بوابة بطولات الجمهورية ببناء الأجسام ومصارعة الأذرع، كما أحرزت على المستوى الخارجي برونزية بطولة أقوى رجل عربي التي أقيمت في لبنان العام الماضي، وحللت سادساً في بطولة آسيا لبناء الأجسام في كازاخستان.