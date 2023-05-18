لوكاشينكو يدعو إلى إطلاق مفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية دون شروط

مينسك – سانا

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لإطلاق مفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية دون شروط مسبقة.

ووفق وكالة بيلتا قال لوكاشينكو خلال لقائه مع مشاركين في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك اليوم: منذ اليوم الأول من القتال في أوكرانيا شارك البرلمانيون الروس بشكل مباشر لحل الأزمة، واقترحنا مفاوضاتٍ لوقف الحرب، حيث جرت ثلاث جولات وطرحت على الطاولة مسودة اتفاق كانت لا تصبّ في مصلحة روسيا لكنها وافقت عليها.

وأضاف لوكاشينكو: إنه بمجرد إبداء روسيا موافقتها على مبادرات السلام تم إلقاء مسوّدة الاتفاق في سلة المهملات.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الشروط المسبّقة التي تقدّمها أوكرانيا تهدف إلى منع عقد أي مفاوضات، لذلك يجب أن نجلس على طاولة المفاوضات ونعمل على وضع الشروط هناك.

من جهته، أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أن هناك محاولات جارية لجلب أسلحة ومتفجّرات إلى البلاد عبر الحدود مع أوكرانيا، وتنفيذ أعمال تخريبية فيها.

ونقلت سبوتنيك عن فولفوفيتش قوله اليوم في اجتماع لمجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك: جرت في الآونة الأخيرة محاولات لعبور حدود الدولة، وارتكاب أعمال تخريبية وجلب أسلحة ومتفجّرات إلى أراضي بيلاروس وأشياء أخرى لا تخدم مصلحة العالم.

وأضاف: تم إنشاء نظام استجابة للردّ على أعمال الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة غير الشرعية، ويظهر اختبار هذا النظام نتائج إيجابية.

وأشار فولفوفيتش إلى أنه في أوائل أيار الجاري تم قمع محاولة لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي بيلاروس، لزعزعة استقرار الوضع وتم اعتقال المشتبه فيهم.