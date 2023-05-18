مجلس الشعب يُشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لـ”الشؤون الاقتصادية” في البحرين

المنامة – سانا

شارك وفد من مجلس الشعب في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة، بناءً على دعوة الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وتم أثناء الاجتماع الذي جرى خلال، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة 23 برلماناً آسيوياً من الدول الأعضاء، مناقشة ثمانية مشاريع قرارات، شملت إنشاء سوق طاقة آسيوية وضمان الجهود المبذولة من أجل النمو ومشروع قرار بشأن القضايا البيئية وآخر بشأن القضاء على الفقر، إضافةً إلى دور البرلمانات الآسيوية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واعتماد خريطة طريق لتحفيز التمويل الأخضر والمبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ، وتوفير المياه وخدمة الصرف الصحي للجميع في آسيا.

وفي مداخلاته أكّد وفد مجلس الشعب أن سورية تسير بخطواتٍ ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر مع الحفاظ على البيئة، مشدّداً على أن المجلس عمل ويعمل على استصدار العديد من القوانين ذات الصلة بهذا الأمر.

وأوضح الوفد أن الحرب الإرهابية التي شنّت على سورية، وما نتج عنها من تدمير للمنشآت الحيوية والبنى التحتية على يد العصابات الإرهابية ونهب للثروات الوطنية، وما تلاها من الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضت على الشعب السوري من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب، إضافةً إلى أن كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية مؤخراً، كانت لها آثار مضاعفة انعكست سلباً على الجهود التي تبذلها الدولة السورية في هذا المجال.

وثمّن الوفد المواقف الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، والتخفيف عنه من تداعيات آثار الزلزال.

وضمّ الوفد الأعضاء محمد ربيع قلعه جي ونبيل درويش ومحمود بلال.