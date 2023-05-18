وزير الدفاع البيلاروسي يؤكد استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب سورية

مينسك – سانا

أكد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب سورية في الحرب ضدّ الإرهاب، وفي تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية.

وشدد خرينين خلال لقائه مع سفير سورية في بيلاروس محمد العمراني على أن لدى بيلاروس رغبة كبيرة في تعزيز علاقاتها الثنائية مع سورية في كل المجالات، والمشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وتناول لقاء خرينين والعمراني بحث علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التنسيق بينهما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً، وفي مواجهة التحديات المتشابهة التي يواجهها كلا البلدين.

وأشار خرينين إلى أن كارثة الزلزال التي تعرضت لها سورية أظهرت الوجه الحقيقي للدول الغربية التي امتنعت عن مساعدة الشعب السوري، موضحاً أن هذه الدول لا ترغب في رؤية سورية قوية ومزدهرة، ولذلك تستمر في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب عليها، وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية لكنها لن تنجح في تحقيق أهدافها.

بدوره أعرب العمراني عن شكر وتقدير سورية حكومة وشعباً على مواقف القيادة البيلاروسية الثابتة والداعمة لسورية، وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمها الفريق الطبي العسكري البيلاروسي لأبناء مدينة حلب المتضررين من الزلزال في شباط الماضي، وعلى كل أوجه المساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدمتها ومازالت تقدمها بيلاروس إلى سورية، مؤكداً الرغبة السورية في تعزيز العلاقات مع الصديقة بيلاروس في كل المجالات.