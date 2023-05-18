وزير النفط يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز التعاون في مجال النفط

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع نظيره الإيراني، جواد أوجي، سبل وآفاق تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بين البلدين.

وأكد الدكتور قدور خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يدعم الاقتصاد ويساعد على مواجهة التحديات، وتذليل العقبات التي تواجه مسار التقدم والازدهار.

وشدد على أن تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال صناعة النفط والغاز ومشتقاته يسهم بالنهوض في العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى العلاقات السياسية، وبما يحقق مصلحة الطرفين.

حضر اللقاء سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب.