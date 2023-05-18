أنشطة توعوية بمخاطر الإلغام

القنيطرة – أون لاين

عمل متطوعو الهلال الأحمر بالقنيطرة على تنفيذ أنشطة توعوية لمخاطر الالغام، إذ شملت ألعاب ترفيهية هادفة لتعزيز الوعي والترويج لسلوك أكثر أماناً فضلاً عن إيصال المعلومات عن طريق الحكواتي، وكذلك أقامة جلسات للمصابين من مخلفات الحرب البالغ عددهم (13) مصاباً،

وهدفت الانشطة إلى دعم المصابين ومتابعة احتياجاتهم الطبية والعينية، وجلسات لأمهات الأطفال ، في حين اختتمت الأنشطة بتوزيع هدايا رمزية.

يذكر أ أن عدد ضحايا الألغام بالقنيطرة بلغ (225 ) شهيداً، وهناك (720) أصيبوا بعاهات دائمة. علما أنه يوجد في المحافظة جمعية لرعاية المصابين بالألغام.