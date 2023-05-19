أبو الغيط : أرحب بالرئيس الأسد في القمة.. وبعودة سورية إلى الجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن ممارسات الاحتلال العدوانية في فلسـطين لا بد أن تواجه بتصد حازم من المجتمع الدولي.

وأضاف أبو الغيط : أرحب بالسيد الرئيس بشار الأسد في القمة وبعودة سورية إلى الجامعة العربية، وثمة فرصة لا يجب تفويتها لمعالجة الأزمة فيها سياسياً.

وتابع : أدعو لأن تكون قمة جدة لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان، وحل الأزمات التي تشهدها الدول العربية.

وأشار إلى أن المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد المراحل خطورة في التاريخ المعاصر، فهو زمن استقطاب وتنافس بين القوى الكبرى على حساب القوى الصغرى، وليس أمام الدول العربية سوى أن تتمسك بالمصالح العربية معياراً أساسياً بالعلاقات الدولية.