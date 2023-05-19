الجيش الروسي يحبط محاولة هجوم أوكراني على اتجاه سوليدار أرتيوموفسك

موسكو- سانا

أحبط الجيش الروسي اليوم محاولة هجوم أوكراني على اتجاه سوليدار- أرتيوموفسك، إضافة إلى تدمير أسلحة ومعدات أوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “جنوب” فاديم أستافييف قوله: على اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك العملياتي، تم إحباط محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية أوكرانية، وتكبّدت خلالها خسائر في الأفراد والمدرعات.

وأضاف: إن منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز “بوك- إم” دمّرت صاروخين من طراز هيمارس، بينما أسقطت القوات الروسية دروناً جوياً أوكرانياً من طراز “فوريا” على اتجاه أفدييفكا.

وأشار أستافييف إلى تدمير 10 شاحنات نقل عسكرية ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 مم بنيران راجمات الصواريخ من طراز “تورنادو اس”.

وفي اتجاه مارينكا دمّر الجيش الروسي 5 قطع مدفعية من عيارات مختلفة، وثلاثة مواقع لإطلاق قذائف الهاون، ومعقلاً لفصيلة تابعة للقوات الأوكرانية، وفي منطقة المركز السكني “وبيدا” تم إحباط محاولتين لتناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع القتال.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية مدافع ومستودعات ذخيرة وصواريخ لقوات النظام الأوكراني، وأسقطت 10 مسيّرات، إضافة إلى القضاء على مئات الجنود الأوكران والمرتزقة الأجانب.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن قواتها استهدفت الليلة الماضية نقاط انتشار ومراكز تدريب للقوات الأوكرانية، ومستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات الأجنبية الصنع، بواسطة أسلحة عالية الدقة أطلقت من البحر، حيث حقّقت هدفها، وتمّت إصابة كل المواقع، وتم تعطيل عمليات إمداد وتدريب وتشكيل احتياطيات للقوات الأوكرانية في مناطق القتال.

وذكرت الوزارة أنه تم القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل ما مجموعه 65 جندياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، والقضاء على نحو 85 جندياً أوكرانياً على محور كراسني ليمان.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمليات الهجومية في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك، والقضاء على 70 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب هناك، إضافة إلى مقتل 130 جندياً آخرين على محور دونيتسك، وما يصل إلى 120 جندياً أوكرانياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و30 جندياً على محور خيرسون.

وحسب الوزارة، شملت المعدات التي تم تدميرها خلال يوم على المحاور المذكورة 3 مدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا”، ومدفع هاوتزر “مستا-بي”، و2 من مدافع الهاوتزر “دي-30″، ومدفع هاوتزر “دي-20″، وهاوتزر “ال118” بريطاني الصنع، واثنين من الرادارات المضادة للبطاريات أمريكية الصنع، وإصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق.

وأفادت الوزارة بأنه تم تدمير عدد من مستودعات الذخيرة والصواريخ والمدفعية في خاركوف ودونيتسك ومنشأة لتخزين الوقود في مقاطعة لفوف واعتراض 7 قذائف من راجمة الصواريخ “هيمارس”، وإسقاط 10 طائرات دون طيار أوكرانية.

ووفقاً للوزارة تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 428 طائرة و234 مروحية و4218 طائرة دون طيار و423 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9227 دبابة ومدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4852 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10304 مركبات عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف اليوم عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات مسيّرة أوكرانية شمال شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أكسيونوف قوله: “أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات دون طيار، شمال شبه جزيرة القرم الليلة الماضية دون وقوع إصابات أو أضرار نتيجة لذلك”.

يُذكر أنه منذ تموز الماضي تحاول الطائرات المسيّرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة شبه جزيرة القرم، وتمكّنت منظومات الدفاع الجوي الروسي من إسقاط عدد منها.

وفي السياق، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بقصف أوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للرقابة والتنسيق قولها: إن القوات الأوكرانية قصفت محاور دونيتسك وغورلوفكا وفولنوفاخا وستاروبيشيفو بـ191 قذيفة خلال اليوم الماضي، ما أدّى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مدينة غورلوفكا.

وأشارت الممثلية إلى تضرّر 18 مبنى سكنياً في دونيتسك وغورلوفكا وستاروميخايلوفكا وبلدة بيستشانويه، وموقعين للبنية التحتية المدنية نتيجة القصف.

ولاحقاً، أصيب مدني بجروح اليوم نتيجة قصف القوات الأوكرانية لإحدى قرى مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف قوله عبر تلغرام: “تعرّضت قرية ستاري خوتور لقصف من القوات الأوكرانية، حيث سقطت إحدى القذائف في فناء منزل خاص، ما أدّى إلى إصابة رجل في ذراعه وقدمه”.

وتقع قرية ستاري خوتور على بعد حوالي كيلومترين من الحدود مع أوكرانيا.

وكان شخصان قتلا أمس، وأصيب آخر نتيجة قصف قوات نظام كييف قرية نيجنى بيريزوفا في منطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود الحدودية غرب روسيا.