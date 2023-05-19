الحرارة غداً أدنى من معدلاتها

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، فيما يكون الجو خلال فترات الليل مائلاً للبرودة وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في المناطق الجنوبية تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …