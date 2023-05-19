الرئيس السيسي: عودة سورية إلى الجامعة تفعيل للدور العربي وبدء مسيرة عربية لحل أزمتها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال قمة جدّة: لقد “مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون العربي لمواجهة هذه التحديات”.

وتابع السيسي: إن “عودة سورية إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة تفعيل العمل للدور العربي وبدء مسيرة عربية لحل الأزمة فيها”.

وأشار إلى أن “الاعتماد على الجهود العربية المشتركة والتكامل فيما بيننا لصياغة الحلول أصبح واجباً علينا”.