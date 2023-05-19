الرئيس الصيني: مستعدّون للعمل مع الدول العربية للمضيّ قدماً بروح الصداقة

بكين – سانا



أكّد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استعداد الصين للعمل مع الدول العربية للمضيّ قدماً بروح الصداقة الصينية العربية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى أعلى.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن جين بينغ قوله في رسالة تهنئة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في مدينة جدة السعودية: إن “جامعة الدول العربية ملتزمة منذ زمن طويل ببناء عالم عربي أقوى من خلال الوحدة، والدفع قدماً بالسلام والاستقرار، والتنمية في منطقة الشرق الأوسط”، معرباً عن سعادته لرؤية الدول العربية تتخذ خطواتٍ متواصلة، وتحقّق إنجازاتٍ جديدة على طريق الوحدة وتطوير الذات.

وعبّر جين بينغ عن تقديره للسعودية التي قدّمت كقوة مهمّة في عالم متعدّد الأقطاب إسهاماتٍ إيجابية في تعزيز التضامن، والتنسيق بين الدول العربية والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدّد على أن الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية تمتدّ إلى آلاف السنين، وازدادت قوة مع مرور الوقت، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة تطوّرت الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بشكل مستمر، وحقّقت نتائج مثمرة، وضربت مثالاً وأنموذجاً للتعاون بين بلدان الجنوب وللمنفعة المتبادلة.

وأشار جين بينغ إلى أن القمّة الصينية العربية الأولى عقدت بنجاح في الرياض في كانون الأول من العام الماضي، مضيفاً: إن قادة الصين والدول العربية اتفقوا بالإجماع على بذل جهود شاملة لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك وتعزيز التضامن والتنسيق والسلام والتنمية الإقليميين ودعم العدالة الدولية.

وقال جين بينغ: “في تطلّعنا إلى المستقبل نعرب عن استعدادنا للعمل مع الدول العربية للمضي قدماً بروح الصداقة الصينية العربية، وتنفيذ نتائج القمة الأولى بين الصين والدول العربية، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى أعلى، ومواصلة كتابة فصول جديدة في الصداقة بين الجانبين”.