19-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الملك الأردني: نرحب بعودة سورية إلى الجامعة كخطوةٍ نأمل أن تسهم في إنهاء الأزمة

بشار المحمد

قال الملك الأردني عبد الله الثاني: إن “منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دوماً إلى التطوير والتجديد، وهنا يأتي دور جامعة الدول العربية في العمل على تعزيز التعاون وخاصة الاقتصادي بين دولنا لمواجهة التحديات”.

وأضاف: إننا “نرحب اليوم بعودة سورية إلى الجامعة العربية كخطوة مهمة نأمل أن تسهم في جهود إنهاء الأزمة، ونؤكد على أهمية تعزيز المسار السياسي والجهود العربية لحل الأزمة ومعالجة تداعياتها”.

وتابع الملك عبد الله الثاني: إن “القضية الفلسطينية محور اهتمامنا وندعم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967”.

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