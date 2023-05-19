باتروشيف: واشنطن متورّطة بالهجمات الأخيرة ضد روسيا

موسكو- سانا

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن واشنطن متورّطة في عمليتي اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا والمراسل العسكري فلادلين تاتارسكي ومحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين، موضحاً أن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة متورّط بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا إلى جانب نظام كييف الإرهابي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باتروشيف قوله في ندوة اليوم: “قام نظام النازيين الجدد في كييف الذي تربّى على أيدي الأنجلوساكسونيين بنقل الأعمال الإرهابية إلى أراضي بلادنا في مسار يخلق تهديداتٍ جديدة لأمن روسيا القومي”، مؤكداً تورّط الاستخبارات الأمريكية في التخطيط والتنسيق للتفجير الذي استهدف جسر القرم، وكذلك تفجير خط أنابيب غاز (السيل الشمالي) وهجمات إرهابية أخرى.

وأوضح باتروشيف أن مثل هذه العمليات صاحبتها حملة إعلامية معدّة مسبقاً في واشنطن، ولندن تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتقويض أسس روسيا الدستورية وسيادتها، مضيفاً في الوقت نفسه: إن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة والمرتزقة والمستشارين الأجانب يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين.

وفي سياق مماثل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن عدم وجود اتصالات جادة بين موسكو وواشنطن بشأن موضوع الحدّ من التسلح في الوقت الراهن محمّلاً الولايات المتحدة المسؤولية عن الوضع الحالي لهذه القضية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم: إن البقايا الأخيرة للإطار القانوني في هذا المجال تتبدّد، مشدّداً على أن هذا الوضع محزن للغاية والمسؤولية تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن موضوع الحدّ من التسلّح والاستقرار الاستراتيجي من المسائل المهمّة جداً ليس فقط لروسيا والولايات المتحدة بل للعالم بأسره، محذراً من أن الوقت يتقلّص للتوصل إلى اتفاق في هذا المجال بسبب تصرّفات واشنطن.