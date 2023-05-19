شركة “مياه بقين” تتحضر للصيف وسط صعوبات عدة.. فهل تنجح؟

دمشق- رحاب رجب

بيّن مدير شركة تعبئة مياه بقين أن الشركة تعاني من معوقات إنتاج أهمها انقطاع التيار الكهربائي (التوتر المتوسط) وانخفاض الجهد، إضافة إلى انخفاض عدد العمالة الفنية الخبيرة.

وحول الاستعداد لموسم الصيف الحالي، أوضح مدير الشركة أنه سيتمّ الاستفادة القصوى من العمالة المتوفرة للمحافظة على كميات الإنتاج المتاحة وإمكانية زيادة تلك الكميات، كما يمكن الاستفادة من المستودعات الحالية لتخزين الإنتاج، ويتمّ معالجة التوقفات الطارئة وإجراء الصيانات الضرورية.

وأكد مدير الشركة أن وحدة تعبئة مياه بقين تعمل بخطي إنتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية وسطياً ما بين 10- 12 ألف جعبة 1,5 ليتر. وأضاف أن العمل مستمر وفق توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 59 تاريخ 5/12/2022، إذ يوزع الإنتاج بنسبة 70% للمؤسسة السورية للتجارة و30% للمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وبهدف الحفاظ على مواصفة منتجات المؤسسة يتمّ طباعة لصاقات خاصة بمنتجات كل وحدة إنتاجية من وحدات الشركة في مطابع المؤسسة الدائمة للطباعة، وبنوعيها اللصاقة الورقية واللصاقة البلاستيكية، حيث يدوّن عليها تاريخ الإنتاج والسعر والمواصفة والمعمل المنتج.

وكانت الشركة قد أعلنت عن لائحة أسعار جديدة لمختلف أحجام عبوات مياه الشرب المنتجة في معاملها، بقين والفيجة والدريكيش والسن، لتتراوح الزيادة بالمجمل بين 40 و90 بالمئة.