لافروف: يتم العمل على صياغة معاهدة السلام بين يريفان وباكو

موسكو- سانا

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود جهود حثيثة لصياغة نص معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وخلال افتتاح لقاء ثلاثي مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في موسكو اليوم، قال لافروف: “هناك ضرورة لفك الطوق وتحرير الاتصالات في مجال النقل بين الجانبين، كما يجب مواصلة العمل في مجال الاتفاق على نص معاهدة السلام، حيث يجري العمل بنشاط في هذا المجال”.

وتشهد الحدود الأرمينية الأذربيجانية بين الحين والآخر توتراتٍ، وذلك بعد أن توصّل الجانبان في تشرين الثاني من عام 2020 برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً في إقليم قره باغ استمرّ نحو شهر ونصف الشهر، وذهب ضحيته المئات من قوات الجانبين.