20-مايو-2023

جريدة البعث

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الإثنين القادم بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مازوت النقل

بشار المحمد

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل (بيك أب- سيارات شحن – جرار زراعي _ رأس قاطر وغيرها)، وفق نظام الرسائل، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين القادم.

وتعتمد الآلية الجديدة، على إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة، حيث يتم تزويد الآلية بالمازوت بشكل تلقائي من آخر محطة تمت التعبئة منها، ويمكن تغيير محطة الوقود التي ستتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية (تطبيق وين – قناة التلغرام).

ويعتمد دور تزويد الآلية بالوقود على تاريخ آخر تعبئة، وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة من خلال التطبيقات الخاصة بالبطاقة الإلكترونية.

كذلك، سيتم توزيع مادة المازوت على آليات النقل العام الجماعي خارج نظام الرسائل، ومن المحطات التي تم اعتمادها من المحافظة المعنية بالتعبئة منها.  ونوهت الوزارة بضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة بوقتها.

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