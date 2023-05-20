الحسكة.. 25240 طالباً يستعدون لامتحانات الشهادتين

الحسكة – البعث أون لاين

عقد في محافظة الحسكة اجتماع موسع لمناقشة الإجراءات و التحضيرات لامتحانات الشهادتين.

واعتبر أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي، المهندس تركي عزيز حسن، أن إجراء الإمتحانات في الحسكة تواجه العديد من التحديات في ظل سياسة التجهيل الممنهجة التي اعتمدها الاحتلال الامريكي غير الشرعي وأدواته المرتهنة التي استولت على أكثر من ألفي مدرسة وحولتها إلى مقرات وثكنات عسكرية، وبالتالي حرمت قرابة مئتي ألف طالب من متابعة تحصيلهم العلمي.

من جهته، بين محافظ الحسكة، الدكتور لؤي صيوح، أن نجاح العملية الامتحانية غاية وهدف ومن مسؤولية الجميع، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وعدم التهاون ومحاسبة كل من يسيء للعملية الامتحانية، ولافتاً إلى أهمية توفير الأجواء المريحة.

من ناحيتها، مديرة التربية في الحسكة، إلهام صورخان، بينت أن عدد الطلاب المسجلين لامحتانات هذا العام 25240 طالباً وتلميذاً، موزعين على 235 مركزاً في أرجاء محافظة الحسكة بما فيها منطقة القامشلي.