الصليب الأحمر الروسي يرسل فريقاً إلى سورية للمساعدة الإنسانية والطبية 

موسكو-سانا

أعلن رئيس منظمة الصليب الأحمر الروسية بافيل سافتشوك إرسال فريق من المنظمة إلى سورية، لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لمنكوبي الزلزال الذي تعرضت له في السادس من شباط الماضي.

وقال سافتشوك في تصريح له في موسكو: إن الفريق المكون من 13 شخصاً بما فيهم أطباء وعلماء نفس واختصاصيو الاستجابة للطوارئ والمتخصصون في المساعدات الإنسانية.

وسيعملون في 10 مناطق على الأقل في سورية وبجدول “يوم واحد في كل منطقة”.

وأوضح سافتشوك أن ممثلي المنظمة سيولون اهتماماً خاصاً بالأطفال من مختلف الأعمار، حيث سيتم تنظيم الأنشطة الترفيهية، وتقديم المساعدة الطبية وإجراء الاستشارات الطبية النفسية الفردية.

وأشار سافتشوك إلى أن فريق الصليب الأحمر الروسي أرسل في آذار الماضي أول بعثة إلى سورية لمساعدة المتضررين من الزلزال في محيط مدينة اللاذقية.