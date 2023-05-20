تحديد أجور الحصاد والنقل في حماة

حماة- حسان المحمد

حدّدت اللجنة الزراعية الفرعية أجور حصاد ونقل محصولي القمح والشعير، إذ بيّن عضو المكتب التنفيذي المختص عبد الحميد العموري أنه تم تحديد أجور حصاد القمح المروي بـ60 ألف ليرة للحصادة المنتجة للتبن المشول، و55 ألفاً للحصادة المنتجة للتبن الفلت، و40 ألفاً للحصادة المنتجة للقش، أما أجور حصاد القمح البعل فحدّدت بـ35 ألفاً للحصادة المنتجة للتبن المشول، و30 ألفاً للحصادة المنتجة للتبن الفلت، و25 ألفاً للحصادة التي تنتج التبن القش.

وفيما يخصّ الشعير المروي، أشار العموري إلى تحديد الأجور بـ55 ألفاً للحصادة المنتجة للتبن المشول، و50 الفاً للحصادة المنتجة للتبن الفلت، و35 ألفاً للحصادة التي تنتج التبن القش، أما الشعير البعل بـ35 ألفاً للحصادة المنتجة للتبن المشول، و30 ألفاً للحصادة المنتجة للتبن الفلت و25 ألفاً للحصادة التي تنتج التبن القش.

وأوضح العموري أنه يتمّ منح قسيمة للفلاح يستلم بموجبها محروقات حصاد القمح المروي، وذلك وفق كشف حسي من قبل الوحدة الإرشادية وهي 3 ليترات لكل دونم بالسعر المدعوم و3 ليترات لكل دونم بسعر التكلفة، كما تمنح قسيمة للفلاح يستلم بموجبها محروقات حصاد القمح البعل 2 ليتر لكل دونم بالسعر المدعوم و2 ليتر لكل دونم بسعر التكلفة.

وفيما يخصّ المستثمرين وأصحاب عقود الأقارب. لفت العموري إلى أن الفلاح يحصل على قسيمة لكل دونم قمح يستلم بموجبها 5 ليترات بسعر التكلفة، و3 ليترات لكل دونم شعير بسعر التكلفة أيضاً، إضافة إلى أنه يتمّ إلزام أصحاب الحصادات بوجود جهاز إطفاء أو صهريج مياه مع كل حصادة تحسباً لأي حريق.

يُشار إلى أنه يتم منح أجور للجرار المحمل بالقمح من الحقل إلى مراكز الحبوب، فإن كانت المسافة 20 كم ومادون، يمنح 160 ألف ليرة، كما تمنح قسيمة محروقات لكل فلاح من قبل الوحدة الإرشادية بناء على كرت قبان مركز الحبوب لكل نقلة آلية ويحصل بموجبها على 6 ليترات مازوت بالسعر المدعوم و4 ليترات بسعر التكلفة، أما المستثمرون وأصحاب عقود الأقارب كذلك فيتمّ منحهم 6 ليترات لكن بسعر التكلفة.