حصيلة وافرة لنادي التايغر في البطولة العربية للفنون القتالية

استطاع نادي التايغر الرياضي تحقيق نتائج لافتة خلال مشاركته في بطولة الأندية العربية المفتوحة للفنون القتالية التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة جونيه اللبنانية.

البطولة التي شاركت فيها أندية من العراق والجزائر وفلسطين وسورية ولبنان خطف خلالها لاعبو نادي تايغر الأنظار بتحقيقهم 15 ميدالية ذهبية وثلاث فضيات، حيث حصد اللاعب كنان الراعي وزن 35 كغ (فئة الأشبال) ذهبية مسابقة المواي تاي ومثلها في مسابقة “لوكيك” وفضية مسابقة الكيك بوكسينغ، وأحرز اللاعب قصي لبيس وزن 40 كغ (فئة الناشئين) ذهبية الكيك بوكسينغ لايت وفضية المواي تاي ومثلها في مسابقة “لوكيك” فيما حقق اللاعب محمود المصري وزن 45 كغ ( فئة الناشئين) ذهبية المواي تاي ومثلها في مسابقة “لوكيك” وأيضاً في الكيك بوكسينغ لايت ، كما حصدت اللاعبة سالي الراعي وزن 48 كغ (فئة الناشئات) /3/ ذهبيات في مسابقات المواي تاي و “لوكيك” والكيك بوكسينغ لايت كما أحرزت راشيل بوفرود وزن 45 كغ (فئة الناشئات) ذهبيتين في المواي تاي و”لوكيك”، وحقق اللاعب محمد خالد فضيل وزن 80 كغ (فئة الرجال) /3/ ذهبيات في المواي تاي و”لوكيك” والكيك بوكسينغ لايت، وفي نفس الفئة العمرية حصد اللاعب كنان ضعيف وزن فوق 90 كغ ذهبية “لوكيك” وفضية المواي تاي كما حصل على حزام البطولة فيما نال البطل وائل بدر الدين السعيد وزن – 91 كغ على حزام منظمة الواك العالمية للفنون القتالية.

رئيس بعثة نادي التايغر إياد الراعي أكد أن لاعبي النادي بإشراف المدرب علي المصري كان لديهم الإصرار على رفع علم سورية في البطولة وإضافة إنجاز جديد إلى خزانة الرياضة السورية على المستوى الخارجي مشيراً إلى أنّ البطولة أكدت عودة الرياضة السورية إلى ساحة البطولات العربية وقدرتها على تحقيق الإنجازات من خلال أبطالها وبطلاتها المميزين .

وأضاف الراعي: المشاركة في هذه البطولة والنتائج التي تحققت تأتي ترجمة لجهود اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي بإعداد الأبطال، فالبطولة جاءت ناجحة فنياً وتنظيمياً وتحكيمياً وتميزت بالمشاركة الواسعة ما جعلها مليئة بالقوة والإثارة وبالتالي أفرزت مجموعة جديدة وجيدة من أبطال العرب.

بدوره لفت منار البزرة رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي وmma إلى أهمية الانجاز الذي حققه نادي التايغر في البطولة وسط مشاركة كبيرة ومنافسات قوية، كاشفاً عن استمرار الاتحاد بدعم الأندية لتطوير واقعها الفني لتحقيق نقلة نوعية من خلال الاعتماد على الكوادر المتميزة واستقطاب جميع الخبرات من مدربين وحكام ولاعبين في جميع المحافظات لتحقيق نجاحات جديدة.

المحرر الرياضي