سياسيون وكتاب عرب: كلمة الرئيس الأسد أمام قمّة جدّة وضعت خطة رؤيوية للحاضر والمستقبل

عواصم – سانا

أكد عدد من السياسيين والكتاب والصحفيين العرب أن عودة سورية إلى جامعة الدول العربية ومشاركة السيد الرئيس بشار الأسد في قمة جدة شكلت حدثاً بارزاً ميّز هذه القمة، وثبّت دور سورية كعامل مهم وأساسي في العمل العربي المشترك.

وفي السياق، أكد النائب اللبناني علي حسن خليل رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية السورية أهمية مضمون كلمة الرئيس الأسد أمام القمة العربية التي عقدت في جدّة أمس.

وقال خليل: “لا نبالغ إذا قلنا إنكم في خمس دقائق وضعتم الإصبع على مكمن الخلل الذي تعيشه المنطقة ومعها العروبة منذ أكثر من خمسة عقود، وهذا ديدن سياستكم الحكيمة التي تنطلق من الرؤية الواضحة والسياسة الصادقة والانتماء العربي الثابت قبل أي حسابات أخرى ومهما كانت الضغوط والأثمان”.

وأضاف خليل: إن سورية بقيادة الرئيس الأسد لم تنطق سوى بكلام الحق، ولم تعمل سوى لجمع العرب على كلمة سواء كما كانت دوماً، وأثبتت مجدداً أنها مقياس الانتماء للعروبة وقلبها النابض.

وتابع خليل: “إذا كانت هناك فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤون المنطقة عبر التفاهمات وترتيب شؤون البيت العربي عبر المصالحات فإن هذه فرصة إنما توافرت بفضل سياستكم التي تقوم على الصدق والرؤية والثبات وهذا ما تحتاجه الشعوب العربية قبل أي شيء آخر”.

وأشار الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم في مقال بصحيفة الوطن الإماراتية إلى أن سورية كانت وما زالت بلد الطموحات الكبيرة ورغم ما مرت به “فإن أدوات القتل والدمار والتفجير والأحزمة الناسفة كلها دفنت اليوم بنعوشها التي أرادت أن تحول دمشق الى نعش للشعب السوري”، موضحاً: إن عودة سورية تقتضي دعماً عربياً لتتمكن من تقديم إسهاماتها الكبيرة في تقدم العرب وتطورهم.