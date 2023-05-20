غرفة السياحة تطالب بافتتاح مكاتب للسورية للطيران بحلب

حلب – البعث

تركز مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة سياحة المنطقة الشمالية خلال انعقاد اجتماعهم السنوي حول العديد من القضايا الفنية والإدارية والإجرائية، بما يتعلق بتقديم الدعم المعنوي لمكاتب السياحة في الخارج و تسهيل الإجراءات للحصول على الفيزا السياحية للاجانب القادمين من الدول الاوروبية، وتسهيل آلية تصديق عقود العمل، وعدم حصر موسم الحج والعمرة بوزارة الأوقاف وأن يعطى للمكاتب السياحية مساحة من التعاون.

كما طالب المؤتمرون بافتتاح مكاتب للسورية للطيران بحلب و الزام السورية للطيران بالهبوط بالرحلات بمطار حلب للركاب القادمين الى حلب، وترخيص الرحلات السياحية بين المحافظات وإلغاء الرحلات المخالفة بتوقيتها وذلك لضبطها و منعا للتلاعب ، تحديد اسعار شركات الطيران ، تخصيص الرحلات السياحية الداخلية بالوقود اللازم و تسهيل اجراءات التسليم و التنسيق مع مصرف سورية المركزي لاستخدام القطع الأجنبي في السياحة الوافدة.

ونوه غياث الفراح معاون وزير السياحة الى الجهود التي يبذلها مجلس ادارة غرفة السياحة في تاهيل الكوادر العاملة في مكاتب السياحة و دورات الادلاء السياحيين المرخصين، مبيناً منعكسات تعديل قانون رقم 65 لعام 2002 الإيجابية و الخاص بإحداث اتحاد و غرف السياحة السورية و القانون رقم رقم 2 لعام 2013 الخاص بإحداث السجل السياحي و تضمين التعديل و اعتبار السجل السياحي بديلا عن السجل التجاري.

من جهته أوضح المهندس طلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة أنه يتم اعداد مجموعة من المقترحات لتعديل المرسوم التشريعي رقم 11 الخاص بالانفاق الاستهلاكي، ما سيساعد على النهوض بالقطاع السياحي لجهة ضريبة الدخل مما يتعلق بتخفيض نسبة المخالفات و أيام اغلاق للمنشآت السياحية.

جولة تفقدية

وفي سياق متصل تفقد وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني مجموعة من المشاريع السياحية والخدمية في مدينة حلب، والتي تضررت كلياً أو جزئياً نتيجة الأعمال الإرهابية، أو جراء كارثة الزلزال، ويعيد مستثمروها تأهيلها وبنائها من جديد، والاستفادة من أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2022 وقرارات المجلس الأعلى للسياحة والتسهيلات الحكومية للمشاريع المتضررة .

وتضمنت الجولة مشروع المجمع التجاري (مونتانا ) في حي الأشرفية الذي تم ترميمه وإعادة تأهيله بعد تحرير مدينة حلب، و أصيب بأضرار متعددة جراء كارثة الزلزال .

وشملت الجولة مشاريع إعادة بناء فندق دار زمريا و إعادة تأهيل وترميم فندقي بيت شرقي وفندق دار السلام، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للفنادق الثلاث 120 سرير فندقي، ويؤمنون عند التشغيل 110 فرصة عمل .

كما زار وزير السياحة ومحافظ حلب عدداً من المشاريع الجديدة التي يتم إشادتها ، وأهمها مشروع إعادة تأهيل وتطوير مبنى الخدمات الفنية مقابل قلعة حلب وهو مشروع فندق تراثي يضم فعاليات متعددة وتعود ملكيته لمجلس مدينة حلب.