كرة الطائرة في السويداء بين التخصص والبحث عن الدعم

السويداء – زياد عامر

قبل ربع قرن تقريباً سارت الكرة الطائرة في محافظة السويداء على طريق التخصص حيث أخذت إدارة نادي صلخد على عاتقها فئات الإناث ، ووصلت إلى الواجهة المحلية رغم وجود بعض المطبات ومعظمها مالية بينما بقيت كرة الذكور بضيافة النادي العربي كما مارس نادي الثعلة اللعبة لعدة سنوات قبل أن تصبح الكرة الطائرة بلا داعم.

ومنذ سنوات عادت إدارة العربي للاهتمام بفئة الإناث واستطاعت تسجيل اسمها هذا الموسم على الخارطة المحلية وتبادلت الفوز مع طائرة صلخد حيث كانت الخسارة بفئة الناشئات في بطولة المحافظة بينما استطاعت انتزاع البطولة بفئة الشبلات.

مدرب الفريق رائد عزام أكد لـ”البعث” أن أسباب الفوز والتألق يعود لاهتمام ادارة النادي باللعبة كاشفاً أن عمر الفريق الزمني ثلاث سنوات فقط حيث تحقق الفوز على نادي صلخد ومركز ولغا.