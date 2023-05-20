نهائي واعد لكأس الجمهورية للسيدات بكرة القدم بين فيروزة وتشرين

تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى ملعب نادي محافظة دمشق الذي سيحتضن المباراة النهائية لكأس الجمهورية لكرة القدم للسيدات التي ستجمع فيروزة (بطل الدوري) بفريق تشرين.

المباراة تعتبر فرصة لفيروزة لتحقيق الثنائية للموسم الحالي خاصة وأنه توج مؤخراً بلقب الدوري، حيث يملك المقومات واللاعبات والاستقرار في الكادر الفني والإداري ليكون الطرف المفضل للفوز بالكأس، فالفريق نجح بالتأهل للمباراة النهائية بعد أن تجاوز فريق الهلال (وصيف بطل الدوري) في الدور نصف النهائي حيث فاز عليه ذهاباً بهدفين لهدف، وتعادل في الإياب بهدف لهدف، كما سبق له وأن فاز في المرحلة الأولى على فريق محافظة حمص (وصيف بطل الكأس العام الماضي) بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

سيدات تشرين من جهتهن يدخلن اللقاء بحلم التتويج بأول لقب للفريق في أول مشاركة لهن في البطولة، والفريق يضم في صفوفه لاعبات مميزات قادرات على مجاراة لاعبات فيروزة بل والتفوق عليهنّ، كما تعتبر المشاركة فرصة لاكتساب الخبرة والاحتكاك للموسم المقبل، علماً أن الفريق وصل للنهائي بعد أن تجاوز في الدور نصف النهائي فريق عمال السويداء في الذهاب بهدف دون رد وفي الإياب بهدفين لهدف، وسبق له أن تجاوز فريق السلمية في الدور الأول.

مديرة قسم الكرة الأنثوية في اتحاد كرة القدم مها قطريب أشارت لـ”البعث” إلى أن اللقاء يجمع أفضل فريقين في مسابقة الكأس، ومن المتوقع أن يشهد إثارة وندية، وفي حال لم يحسم في الوقت الأصلي سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء لأشواط إضافية “حسب تعليمات اتحاد الكرة”، والبطل سيخلف فريق الوحدة بطل النسخة الماضية من البطولة الذي فاز في النهائي على محافظة حمص بهدفين مقابل هدف، وسبب غيابه إلغاء اللعبة، مبينة أن الفريقين يضمان مجموعة جيدة من اللاعبات يجمعن ما بين خبرة لاعبات فيروزة وحيوية ونشاط صغيرات تشرين.

وكشفت قطريب أن القسم الأنثوي استطاع المحافظة على استمرارية الدوري لأربعة مواسم، ويسعى أيضاً للاستمرار بإقامة مسابقة الكأس، وهذا الأمر يعود بالإيجابية والفائدة على تطوير كرة القدم الأنثوية وتلافي الأخطاء السابقة، كما سيتم تصنيف الأندية بدءاً من الموسم بعد القادم، حيث سيقام دوري تصنيفي الموسم المقبل ليصبح هنالك دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي قدمها قسم الكرة الأنثوية للسنوات الأربع المقبلة ووافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

عماد درويش