21-مايو-2023

جريدة البعث

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“الزراعة” تسعّر الشعير ب2200 ليرة للكيلو

بشار المحمد

دمشق – رحاب رجب
أصدرت وزارة الزراعة قراراً حددت بموجبه سعر شراء مادة الشعير للموسم الزراعي 2022 – 2023 لصالح المؤسسة العامة للأعلاف، بمبلغ قدره 2000 ليرة للكيلو غرام، يضاف إليه مبلغ 200 ليرة للكيلو كدعمٍ وحوافز تشجيعية، ليصبح السعر النهائي 2200 ليرة للكيلو غرام.

وأوضحت الوزارة: إنه يتم منح الدعم والحافز التشجيعي لكل من يُسلّم المادة مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن الجهة المختصة، وتصرف المبالغ المستحقة كدعمٍ وحوافز من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على دعم محصول الشعير المسلّم للأعلاف بمبلغ 200 ليرة كحوافز تشجيعية.

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