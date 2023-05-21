المركزي يؤكد المضي في إنجاز “الربط الإلكتروني للبنوك” رغم تأخره

دمشق – رامي سلوم

كشف مدير أنظمة الدفع لدى مصرف سورية المركزي عماد رجب، أن المركزي بصدد إنجاز العمليات النهائية لإتمام الربط الإلكتروني بين البنوك، مؤكدا أن كامل إجراءات الربط التقني جاهزة ومكتملة، مشيراً إلى وجود عوائق تقنية سابقة أعاقت تحقيق عملية الربط الإلكتروني والتي تم تجاوزها حاليا بانتظار الإعلان عن اكتمال عملية الربط الإلكتروني خلال وقت قريب.

ويوجد اليوم مجموعتين من البنوك تضم الأولى نحو تسعة بنوك مرتبطة، وتضم الثانية خمسة بنوك مرتبطة ببعضها أيضا، بانتظار ربط المجموعتين ببعضهما البعض للوصول إلى الربط الإلكتروني الشامل، فيما عدا وجود نحو 3 مصارف تعتبر في مكان متأخر للغاية عن عمليات الربط، والتكنولوجيا المصرفية إجمالا.

ولفت رجب إلى أن خطط المصرف المركزي تمر عبر ربط كامل مع المحول الوطني وتسهيل الحوالات الخارجية، حيث يعتبر الربط بين البنوك خطوة واحدة ضمن مجموعة واسعة من الخطوات والمشاريع التي يعمل عليها المركزي.

كما أشار إلى واقع الحصار ومحاولة حظر التكنولوجيا عن سورية والتي غالبا ما يتم إيجاد الحلول لها، وتجاوزها غير أنها تؤخر إنجاز المشروعات، وتعيق بعض الأعمال التي تتطلب وقتا وحلولا إضافية لها في ظل الظروف الحالية.

وكان الربط الإلكتروني بين البنوك قد تأخر عن الموعد المقرر له والذي حدده مسؤولين في المصرف المركزي بالفترة بين نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري 2023.

وحقق الربط الإلكتروني بين البنوك قفزة جيدة العام الماضي حيث ارتبطت العديد من البنوك مع بعضها لتسهيل عمليات الدفع والتحويل وكافة العمليات المصرفية للمتعاملين.