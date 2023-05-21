المهندس عرنوس يناقش مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة القضايا والموضوعات التي تهمّ أهلها

دمشق- سانا

ناقش رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة عدداً من القضايا والموضوعات التي تهمّ الأهالي بالحسكة في ظل الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلالان الأمريكي والتركي والميليشيات التابعة لهما بحق أبناء المحافظة.

كذلك تمّت مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للمساهمة قدر الإمكان في التخفيف عن الأهالي، وتعزيز برامج تحسين سبل العيش وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة، حيث أكّد المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل بكل السبل لتخفيف الضغط عن الأهالي في محافظة الحسكة، وتحاول تقديم كل المستلزمات في مختلف القطاعات الصحية والدوائية والغذائية، وتأمين مياه الشرب بما يلبّي الاحتياجات ولو بالحدّ الأدنى في ظل الاعتداءات المتكرّرة واستهداف خطوط ومراكز المياه، وذلك بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية العاملة على أرض المحافظة.

وأكّد رئيس مجلس الوزراء الحرص على تسويق كامل إنتاج المحافظة من القمح إلى مراكز الاستلام الحكومية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة في سبيل ذلك.

وتركّزت مطالب أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة على ضرورة وضع وتنفيذ برامج لزيادة المساعدات المقدّمة للمهجّرين من منازلهم، والتعويض للمزارعين الذين تضرّرت محاصيلهم من الأحوال الجوية، وتوسيع المركز الطبي في المدينة وتسهيل إجراءات نقل الأدوية، وزيادة عدد أجهزة غسيل الكلية، وتأمين ربط شبكي للأحوال المدنية، كذلك زيادة كميات الطحين المخصصة للمحافظة، ودعم الثروة الحيوانية بالأعلاف وتأمين اللقاحات البيطرية.

حضر اللقاء وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدولة لشؤون مجلس الشعب، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.