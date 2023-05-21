اليونانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

أثينا- سانا

أدلى الناخبون في اليونان اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن 27 حزباً سياسياً، و8 تحالفات، ومرشحاً واحداً مستقلاً يتنافسون في الانتخابات التي يبلغ عدد الناخبين المشاركين فيها 9 ملايين و800 ألف ناخب.

ويسعى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى البقاء لولاية ثانية، ويواجه منافسة شديدة من سلفه زعيم الديمقراطية الجديدة ألكسيس تسيبراس.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة ولا يزال اليونانيون يعانون من تداعيات إجراءات التقشف القاسية، ويتصدّر غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة اهتمامات الناخبين الذين يعانون أيضاً من تضخّم وصلت نسبته إلى 10 بالمئة العام الماضي.