تحت شعار “الأمل بالشفافية”.. مجلس اتحاد الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي

دمشق – محمد عباس

عقد مجلس اتحاد الصحفيين اجتماعه السنوي في دورته الانتخابية السابعة، الأحد، تحت شعار (الأمل بالشفافية)، وذلك بحضور أعضاء مجلس الاتحاد ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، في مكتبة الأسد بدمشق.

وناقش المجلس التقرير الذي قدّمه المكتب التنفيذي عن دورة عمله خلال عام ٢٠٢٢.

وقدّم رئيس الاتحاد، موسى عبد النور، شرحاً مفصّلاً حول لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع المكتب التنفيذي، والمواضيع التي طُرحت وخاصةً فيما يتعلق باستثمارات اتحاد الصحفيين، وضرورة العمل على حل جميع المشكلات العالقة، وتأمين موارد ذاتية خاصة بالاتحاد لرفع المستوى المعيشي والخدمي للصحفيين.

وأشار عبد النور إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه السيد الرئيس بضرورة حل جميع المشكلات العالقة في الاتحاد، منوّهاً بأن العجلة بدأت تدور لتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع ووضعها في حيّز التنفيذ.

إلى ذلك، ناقش أعضاء المجلس مجموعة التقارير التي قدّمتها أمانات الاتحاد المختلفة ليتم عرضها ومناقشتها في المؤتمر السنوي، الذي سيُعقد في المكان نفسه، صباح الاثنين.