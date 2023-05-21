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21-مايو-2023
ربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في حسياء الصناعية بتكلفة 12 مليار ليرة
مشاركة قوية لمنتخب الكاراتيه.. وميّا عضواً في الاتحاد المتوسطي
مقترحات لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة المنظفات
تعويل على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.. عودة الاستثمارات يتطلب تفعيل مجالس الأعمال السورية العربية
“الزراعة” تسعّر الشعير ب2200 ليرة للكيلو
جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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21-مايو-2023
21-مايو-2023
جمان بركات
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غالية ودح ترسم المحبّة على مجسّمات تشكيلية للقلوب
“نداء الأرواح” لـ صفوان إبراهيم.. رواية بنزعة صوفية
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