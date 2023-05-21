مدير الحراج: التوجه نحو إنتاج الأنواع الحراجية المتعددة المنافع

أكد مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت، التوجه نحو إنتاج الأنواع الحراجية المتعددة المنافع والملائمة لبيئة كل منطقة مثل البطم الأطلسي والخرنوب والسماق، وإستبدال الأنواع التي أثبتت عدم جدارتها في المواقع الحراجية، لافتاً إلى ضرورة وضع ومناقشة الخطة الإنتاجية لكل محافظة بما يتماشى مع واقع المناخ فيها، والتدخل في المواقع التي تحتاج إلى رفع كثافة وترقيع بما يتناسب مع الإمكانيات من حيث الرعاية والسقاية والحماية.

بدوره، أكد مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني على أهمية إختيار الأنواع ضمن الخطة الإنتاجية والمتوافقة مع طبيعة كل محافظة ومراعاة التغيرات المناخية في إختيار هذه الأنواع، ومتناسبة مع الإمكانات المتاحة لضمان نجاحها بشكل كامل.