مشاركة قوية لمنتخب الكاراتيه.. وميّا عضواً في الاتحاد المتوسطي

يواصلُ منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته في بطولة المتوسط التي تستضيفها تونس في الفترة ما بين الثامن عشر والثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث تتألف بعثة منتخبنا من اللاعبين واللاعبات: خلود علي، وسام أبو محمود، سمير قباني، خالد درويش، ريان نصر، خضر جميل يوسف.

رئيسُ اتحاد الكاراتيه جهاد ميّا أكد لـ”البعث” أن البطولة تعدّ امتحاناً قوياً للاعبينا ولاعباتنا وسط المستويات العالية للدول المشاركة التي قارب عددها التسع عشرة دولة يمثلها نحو 450 لاعباً ولاعبة، مبيناً أن المنافسة المتوسطية فرصة كبيرة لمنتخبنا للاحتكاك بثلاث مدارس (آسيوية، إفريقية، أوروبية) وبلاعبين من الطراز العالمي من دول مثل مصر وتونس وفرنسا وإسبانيا.

وأشار ميّا إلى أن تطور اللعبة بشكل عام يأتي من مثل هذا المشاركات ذات المستوى الجيد، وذلك ضمن منهجية علمية تشمل المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية والتحضير المستمر، فضلاً عن البطولات المحلية التي تعتبر نقطة انطلاق لأي لاعب موهوب.

وكشف ميّا أن فوزه بعضوية الاتحاد المتوسطي خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش البطولة سيعيد للكاراتيه السورية دورها الفاعل على الساحة المتوسطية، لافتاً إلى دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لحضور المنتخب والبعثة السورّية في الاستحقاق المتوسطي المهمّ.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الاجتماعات التي حصلت مع اتحادات عدة على هامش البطولة أثمرت عن عدة اتفاقات لتبادل الخبرات بما يخصّ المدرّبين والحكام، بما يسهم في تطوير هذه الكوادر إضافة لإقامة معسكرات مشتركة مع منتخبات هذه الدول في سبيل رفع المستوى الفني.

المحرر الرياضي