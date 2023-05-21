مقترحات لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة المنظفات

دمشق – البعث

تناول اجتماع لجنة الصابون والمنظفات والملمعات اليوم في غرفة صناعة دمشق القضايا المتعلقة بصناعة المنظفات وأهمها انتاج مادة الهيبوكلوريد الصوديوم محلياً، وبيان إمكانية المنشآت المصنعة على تلبية حاجة السوق المحلي وبالمواصفات المطلوبة لإنتاج المنظفات.

وأكد الحضور على أن قرار منع استيراد هذه المادة يأتي حماية للصناعة الوطنية، كما تقدم الحضور باقتراحات لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بقطاع المنظفات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال وفق المعايير العربية والدولية.

كما استعرضت اللجنة مصفوفة عمل تتعلق بمواضيع هامة مثل (التراخيص للمنشآت الصناعية- معوقات الاستيراد- تسهيل عمليات الإنتاج- سبل دعم التصدير.

وأشار محمد أكرم الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة رفع كفاءة التطوير في الجانب الفني والتسويقي لهذه الصناعات حتى تتمكن من رفع كفاءة المنتج الوطني ما يعزز قدراتها التسويقية ومن ثم الربحية،

وفي سياق متصل أكد الحلاق أنه سيتم متابعة كل المعوقات وسبل الدعم للصناعة الوطنية وفق المواضيع التي طرحت خلال الاجتماع.