أجواء حارة نسبياً وسديمية

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي خماسيني، مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حاراً نسبياً سديمياً مغبراً خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية وغائماً جزئياً بشكل عام، والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون غزيرة أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة إلى شديدة أحياناً تتجاوز 70 كيلو متراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والبادية تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …