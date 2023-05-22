استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية وجرافة ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد كل من: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً) ، وإصابة ستة آخرين بجروح، كما اعتدت على سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى المخيم.