الجيش الروسي يسقط مروحية أوكرانية ويوجّه ضربة صاروخية لمطار دنيبر

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنّت الليلة الماضية ضرباتٍ بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو على أهداف في مطار دنيبر الأوكراني، موضحة أن الهجوم حقق هدفه بتدمير كل الأهداف المحدّدة، وإصابة حظائر أسلحة وذخائر ومعدات طيران، إضافة إلى موقع فني لتجهيز الصواريخ.

وجاء في بيان الوزارة اليومي: إنه وعلى محور كوبيانسك تم قتل 50 جندياً أوكرانياً، وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع، بينما تم القضاء في محور كراسني ليمان على نحو 55 جندياً آخرين، وتدمير معدات عسكرية.

وعلى محور دونيتسك، قتل 270 جندياً أوكرانياً، أما على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فتم القضاء على 150 جندياً، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع معادية، إضافة إلى مقتل أكثر من 20 جندياً على محور خيرسون.

وخلال العمليات على هذه المحاور تم تدمير 6 مدافع هاوتزر دي30 ومدفع هاوتزر دي20 ومدفعي هاوتزر مستا بي، إضافة إلى مدفع غياتسينت، وكذلك تدمير 3 مستودعات ذخيرة في لوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.

واستهدفت المدفعية والصواريخ الروسية 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية في 107 مناطق، بينما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مروحية أوكرانية من طراز مي 8 في دونيتسك و17 طائرة دون طيار في مناطق متفرقة، واعترضت 5 صواريخ هيمارس.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة و235 مروحية و4262 طائرة دون طيار و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9257 دبابة ومدرعة أخرى و1100 راجمة صواريخ و4881 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10379 مركبة عسكرية خاصة.

إلى ذلك، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تتقدّم على محوري أفدييفسكي ومارينسكي، وذلك على الرغم من استقدام قوات إضافية أوكرانية.

وقال بوشيلين لقناة روسيا 24 حسب وكالة سبوتنيك: “ما زلنا نحقق التقدّم على كل من محوري مارينسكي وأفدييفسكي على الرغم من مواصلة نقل احتياطيات إضافية من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار بوشيلين إلى أنه يتم حالياً وبمساعدة الرجال الذين حرّروا أرتيوموفسك عملية أولية لإزالة الألغام، وبعد ذلك من الممكن التحدّث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع المنشآت.

من جهتها، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق جرائم الحرب الأوكرانية إصابة خمسة أشخاص، إثر قصف القوات الأوكرانية لمناطق من الجمهورية بـ177 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الممثلية قولها اليوم: تم تسجيل 49 عملية قصف بقذائف مدفعية تقليدية من عيار 152 و155 ميلليمتراً، إضافة إلى قذائف هاون، مستهدفة مناطق أليكساندروفكا وغورلوفكا ودونيتسك ويلينوفكا وماكييفكا وياسينوفاتايا ودنيبر، ما أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص، وإلحاق أضرار بعشرة مبانٍ سكنية.

من جهة ثانية، أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف بأن منطقة غريفورونسكي في المقاطعة المحاذية للحدود الأوكرانية تعرّضت اليوم لقصف من جانب قوات نظام كييف على مدى عدة ساعات.

ونقل موقع آر تي عن غلادكوف قوله عبر تليغرام: “منذ الساعة التاسعة صباحاً، تعرّضت منطقة غريفورونسكي لإطلاق النار من القوات الأوكرانية، دون أن يؤدّي ذلك إلى إصابات بين المدنيين”.

وأضاف غلادكوف: “تم تفعيل دفاعاتنا الجوية وسقط جزء من صاروخ في حديقة منزل خاص في قرية أنتونوفكا، ووصل خبراء المتفجّرات وخدمات الطوارئ إلى الموقع وبدؤوا في إبطال مفعول المادة الناسفة”، مشيراً إلى اشتعال النيران في منزل بقرية كوزينكا، نتيجة قصف بقذائف الهاون، وإصابة منزل آخر بأضرار جسيمة، كما لحقت أضرار بسياج وسيارة.